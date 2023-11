Compagnie de Théâtre Amateur

« Atelier TA3 », a pour objectif la pratique et le partage du théâtre amateur et de l’art vivant et regroupe dans son association un nombre variable d’individus tous passionnés de théâtre et motivés par l’aventure de la création de spectacles. Que ce soit sur scène ou dans les coulisses, chacun a sa place dans la troupe.

Vous trouverez sur ce site une description de la troupe et des Ateliers Théâtre pour les jeunes ainsi qu’une série d’articles décrivant nos activitées courantes et passées.

Vous pouvez aussi nous Contacter.